Il ristorante è chiuso per lutto, la recensione sul web è pessima: ‘Vergogna, mi avete rovinato la serata’

Il ristorante è chiuso per lutto e sul web spunta una recensione pessima di una cliente perché le hanno rovinato la serata con il fidanzato. A finire al centro delle polemiche è stato il ristorante Andreina di Loreto, in provincia di Ancona, una stella Michelin, contro cui si è scagliata un’utente di Tripadvisor. “Ora capisco la situazione ma avvisare no?”, si legge nella recensione della cliente dal titolo “Vergogna, vergogna, vergogna”. “Siamo venuti da Jesi, abbiamo fatto 45 minuti di strada per ritrovarci alle 21.30 di venerdì sera in un posto a noi sconosciuto a cercare un altro ristorante per rimediare al vostro errore. Ci avete rovinato la serata”, continua l’utente che conclude parlando di “una stella immeritata” e promette di non tornare più. Decisa ma cortese la risposta del ristorante che in quei giorni piangeva la morte di Andreina, 94 anni, storica cuoca e fondatrice del locale: “Le sue parole sono davvero troppo pesanti e fuori luogo”.

Il caso è rimbalzato sul web anche grazie all’intervento di Selvaggia Lucarelli che da tempo ha ingaggiato una personale battaglia contro le recensioni di Tripadvisor che spesso vedono clienti infuriati per un nonnulla scagliarsi contro attività magati decennali e di famiglia, rovinando in poche righe una reputazione costruita in anni di lavoro.

“Capito che str***a la nonna Andreina a morire in occasione della serata di ‘sta scemunita?”, scrive senza mezzi termini la giornalista.

Come lei, molte altre persone hanno espresso dal web la solidarietà al ristorante Andreina che ha dovuto attraversare un momento così delicato come la perdita della fondatrice, mamma e nonna di chi oggi gestisce il ristorante, nel pieno di una bufera mediatica quanto meno indelicata.

Tanti utenti hanno segnalato la recensione e hanno fatto le loro condoglianze allo staff e alla famiglia della signora Andreina.

“Non c’entra la Stella Michelin o la professionalità, abbiamo avvertito tutti ma evidentemente ci è sfuggita una prenotazione. Ci scusiamo ma in questo caso si trattava di capire il momento difficile e doloroso di altre persone”, è stata la risposta dello staff che ha comunque invitato la cliente a tornare a trovarli.