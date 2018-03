Sciopero Roma 22 marzo: ATAC e TPL fermano i mezzi pubblici, gli orari e come sopravvivere allo stop

Giovedì 22 marzo a Roma c’è sciopero dei mezzi pubblici, dunque i mezzi di trasporto gestiti dalle due principali aziende di trasporti della città, ATAC e Roma Tpl circoleranno soltanto negli orari stabiliti dalle fasce di garanzia. Lo sciopero a Roma è stato proclamato dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb, e coinvolgerà bus urbani e periferici, tram, metropolitane e le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo. Vediamo di seguito i dettagli della protesta e gli orari dello sciopero di giovedì 22 marzo a Roma.

Sciopero Atac Roma: 22 marzo 2018

Per quanto riguarda lo sciopero Atac di 24 ore indetto da Faisa-Confail, Orsa-Tpl, saranno a rischio bus, filobus, tram, metro, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20, ossia saranno rispettate le consuete fasce di garanzia. I viaggi sui bus notturni saranno a rischio nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 marzo.

Sciopero Roma Tpl del 22 marzo

Lo sciopero dei lavoratori di Roma Tpl seguirà gli stessi orari annunciati per lo sciopero ATAC. Gli orari dello stop andranno dunque dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Come segnalato sul sito, a rischio sono le seguenti linee periferiche gestite da Roma Tpl : 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19

Sarà un giovedì 22 marzo nero per i pendolari e per chi si deve muovere in centro a Roma e nella città metropolitana. Per 24 ore, infatti, i cittadini saranno impegnati in una specie di Odissea. Per essere preparati al meglio vi invitiamo a leggere la nostra ”guida” su come sopravvivere a Roma nel giorno dello sciopero dei mezzi pubblici.

Sempre giovedì 22 marzo lo sciopero interesserà anche gli impiegati dell’Anagrafe. I lavoratori manifesteranno a partire dalle 10. L’appuntamento è fuori dalla Prefettura. Venerdì invece tocca alla scuola. I docenti italiani si incontreranno dalle ore 9 in piazzale Ostiense, da dove il corteo si muoverà alla volta del ministero della Istruzione in viale Trastevere.