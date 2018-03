Ikea assalto coi mitra: rapina per 110mila euro

Domenica di paura all’Ikea: il punto vendita di Afragola, Napoli, è stato assaltato da una banda di almeno 6 malviventi armati di pistole e kalashnikov. Hanno rubato l’intero incasso della mattinata, ovvero circa 110 mila euro. Il colpo è stato messo a segno dalla banda in pochissimi minuti, come testimoniato dalle telecamere del mega store.

La rapina al punto vendita Ikea di Afragola è avvenuto all’insaputa dei clienti che a mezzogiorno stavano circolando per il punto vendita: i malviventi infatti hanno sottratto l’importante cifra alle guardie giurate che avevano appena ritirato l’incasso dalle casse per portarlo al sicuro nel caveau della società di vigilanza privata. I rapinatori sono riusciti persino a sottrarre le pistole d’ordinanza ai vigilantes: la rapina ha tutte le caratteristiche di un colpo studiato e organizzato nel dettaglio. Nessuna traccia è stata lasciata, i banditi sono fuggiti a bordo di due veicoli e attualmente non sono ancora stati rintracciati dalle Forze dell’Ordine.