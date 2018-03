Cuociono la pasta senza acqua, studentesse USA a Firenze danno fuoco alla cucina

Brutta disavventura per tre studentesse USA a Firenze che hanno cotto la pasta senza l’acqua, dando fuoco alla cucina. Ai Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio le giovani hanno spiegato di non sapere che era necessaria l’acqua per cuocere la pasta e di non avere alcuna idea su come si facessero gli spaghetti al pomodoro. A noi italiani può sembrare strano che ci sia chi non ha le basi minime della cucina, ma spesso all’estero gli stranieri reputano italiani piatti che non lo sono e non hanno la minima idea di cosa si mangi in Italia. Per le aspiranti cuoche però potrebbe essere stato un bene. Lo chef Fabio Picchi, patron del Cibréo e della C.BIO, ha dichiarato a La Nazionale di voler tenere alle studentesse un corso di 4 ore di cucina italiana gratis. “Come generazione e come fiorentino, mi sento in colpa”, ha spiegalo il cuoco che ora vuole rimediare a questo errore e dare loro un’infarinatura della cucina italiana.