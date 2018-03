Donna uccisa davanti alla scuola a Terzigno, si cerca il marito

Una donna è stata uccisa davanti a una scuola a Terzigno, in provincia di Napoli. La vittima, Immacolata Villani, 31 anni, aveva appena lasciato la figlia all’istituto, sito nel quartiere di Boccia al Mauro: secondo una prima ricostruzione si era fermata a parlare con un uomo a bordo di uno scooter grigio che poi avrebbe impugnato una pistola e sparato, uccidendola prima di darsi alla fuga. I Carabinieri, giunti sul posto, stanno continuando le ricerche dell’uomo, identificato probabilmente nel marito della vittima, di cui si sono perse le tracce. La donna lo aveva denunciato pochi giorni fa per violenze.

L’omicidio di Terzigno sarebbe dunque l’ennesimo femminicidio registrato in Italia. Gli inquirenti credono che a sparare a Immacolata sia stato il marito da cui si stava separando. Pochi giorni prima la donna lo aveva denunciato per maltrattamenti e violenze in famiglia ed era tornata a vivere dai genitori, portando con sé la bambina.

Secondo il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, l’uomo avrebbe lasciato un biglietto in cui spiegherebbe le motivazioni della sua violenza assassina. Al momento sono in corso le ricerche dell’uomo.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 8:20 del mattino davanti alla scuola Domenico Savio, del quartiere di Boccia al Mauro, al confine con Boscoreale, di Terzigno: ad assistere ci sarebbero stati anche dei genitori che, come la vittima, avevano appena accompagnato i figli a scuola.

La bambina ancora non sa della morte della madre, trovata dai Carabinieri senza vita davanti ai cancelli dell’istituto.