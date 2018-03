Neonata trovata morta tra i rifiuti, shock a Ostra

Shock a Ostra, in provincia di Ancona, dove è stata trovata una neonata morta tra i rifiuti. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un’azienda che si occupa di rifiuti speciali a Casine di Ostra: qui, insieme all’immondizia arrivata da fuori provincia, gli addetti hanno rinvenuto il cadavere della piccola, nata da poche ore, su un nastro trasportatore. Sul posto sono giunti i Carabinieri per le indagini e la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per infanticidio, disponendo l’autopsia. Al momento si sa solo che il feto ha la carnagione chiara e che è morto a poche ore dalla nascita. La prima ipotesi è che sia stata abbandonata in un cassonetto per i rifiuti e che da lì sia stata portata nel sito di stoccaggio dove è finita sul nastro tra resti di acciaio e metallo.