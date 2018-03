Crolla ex convento a Napoli, tre operai feriti: estratto vivo anche il quarto operaio

Nessuna vittima nel crollo di un ex convento a Napoli. L’incidente è avvenuto nella mattina di venerdì 16 marzo in via San Paolo, al civico 9, in zona Tribunali, dove alcuni operai erano al lavoro nei pressi di un antico monastero, in fase di ristrutturazione. Il crollo ha riguardato le parti murarie e i ponteggi della chiesa e convento di San Paolo Maggiore, uno dei maggiori complessi conventuali della città. Quattro gli operai coinvolti, tutti estratti vivi dalle macerie, anche se feriti: uno è stato ricoverato in codice rosso. Proseguono le indagini per capire la causa del crollo, mentre le autorità stanno provvedendo a mettere il sito in sicurezza.