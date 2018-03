Napoli: commessa 18enne violentata dal datore di lavoro

Una ragazza di 18 anni, commessa in un negozio sito in zona Poggioreale a Napoli, ha denunciato per violenza sessuale il suo datore di lavoro. La giovane, che ha 18 anni, ha raccontato, prima alla famiglia, poi agli operatori dell’ospedale e poi agli inquirenti, di essere stata costretta a subire un atto sessuale con la forza da parte del suo datore di lavoro che si sarebbe così trasformato – in pochi istanti – nel suo aggressore.

La 18enne, dopo aver confessato alla famiglia l’abuso subito mercoledì sera, all’orario di chiusura dell’esercizio commerciale, è stata accompagnata dai parenti all’ospedale Loreto Mare, dove i sanitari hanno attivato le procedure del pronto soccorso ginecologico con consulenze diagnostiche specifiche e, contemporaneamente, l’assistenza dello sportello anti-violenza.

La ragazza è stata poi dimessa con un referto di 10 giorni di prognosi a cui dovranno seguire gli esiti dei vari esami effettuati per accertare le possibili violenze subite.