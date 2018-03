Giada Vitali scomparsa da Bologna: appello sui social per trovare la 18enne

Sui social network sta circolando l’accorato appello della famiglia che sta cercando Giada Vitali, 18enne scomparsa da Bologna, che abita nel popoloso quartiere Navile. I genitori della giovane hanno denunciato il fatto ai Carabinieri, aggiungendo un dettaglio: la ragazza, prima si sparire nel nulla, ha lasciato un messaggio in cui chiarisce di non volere essere cercata.

Sul Corriere di Bologna si legge che la giovane sarebbe uscita di casa al mattino presto, quando i genitori ancora dormivano, per recarsi a scuola. Ma a scuola non è mai arrivata. E al proposito il padre ha precisato: ”Ci aveva detto di non volere andare più a scuola. So che è maggiorenne e può fare ciò che vuole, ma spero che torni, siamo preoccupati. La scuola non è un problema”.

L’Ansa invece racconta che negli ultimi giorni la ragazza aveva discusso con i genitori che avevano scoperto che aveva saltato più volte la scuola. Chi ha notizie può avvisare il 112.

Intanto gli appelli per il ritrovamento di Giada Vitali, continuano a susseguirsi su varie pagine di Facebook, in cui si leggono ulteriori notizie che possono servire a trovare la 18enne bolognese che studia all’istituto agrario Serpieri.

Al momento della scomparsa Giada indossava jeans blu, un giubbotto blu scuro e uno zainetto nero con lo stemma Puma.