Pezzo di ferro nella pizza alla mensa di una scuola elementare di Genova

Una bambina ha trovato un pezzo di ferro nella pizza servita alla mensa della scuola elementare Barilli di Genova. A dare la notizia è stata la Rete Commissioni Mense tramite la sua pagina Facebook, confermata poi dal Servizio mense. Sul caso è stata avviata un’indagine e l’Asl sta facendo i controlli del caso: il Comune ha incaricato la Ditta responsabile del servizio di fare un sopralluogo dal produttore delle basi precotte usate per fare la pizza in mensa e controllare i macchinari. Già nel 2015 successe una cosa simile quando venne trovata un pezzo di lama taglia-verdure in un’insalata di finocchi servita alla scuola Tommaseo.

Come si legge nel post, le indagini su questo ultimo episodio sono in corso. “Il pezzo di ferro sarebbe stato ritrovato “sotto” la pizza: perché allora controllare i macchinari del produttore? È stato allora un problema di impiattamento?”, si chiedono i gestori della pagina che lamentano anche il silenzio e la mancanza di comunicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresa la famiglia della bambina.