Bimbo cade giù dal terzo piano: è grave

Tragedia a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, dove un bambino di 7 anni è caduto dalla finestra del terzo piano, schiantandosi al suolo. Al momento le sue condizioni sono gravi: il piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Santobono di Napoli anche se non è in pericolo di vita. Secondo i medici, che si dicono ottimisti, le sue condizioni restano comunque gravi. A seguito del volo di diversi metri ha riportato diverse fratture al bacino, agli arti inferiori e superiori, ma per fortuna nessuna lesione agli organi interni. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 26 febbraio nell’appartamento dove il bambino vive con la famiglia.

Gli inquirenti stanno indagando per accertare la dinamica dei fatti. Dai primi elementi sembrerebbe un incidente dovuto alla distrazione o alla disattenzione dei genitori: il bambino si sarebbe affacciato alla finestra più del dovuto, finendo per cadere. Tra i primi a prestargli soccorso gli stessi genitori che lo hanno trovato ancora cosciente: immediato il trasferimento in ospedale.