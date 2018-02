Ikea ritira dal mercato le caramelle Godis Påskkyckling: rischio contaminazione topi

Ikea ha annunciato il ritiro dal mercato delle caramelle marshmallow Godis Påskkyckling in via precauzionale. Come si legge in una nota del gruppo svedese, la decisione a seguito della presenza di alcuni topi nel sito di produzione del dolciume che potrebbero aver contaminato le caramelle. In particolare, i lotti interessati sono quelli indicati con data di scadenza compresa tra il 23 ottobre 2018 e il 26 gennaio 2019 e venduti in confezione da 100 gr. Ikea specifica che il prodotto è stato venduto in cinque negozi della Svizzera (Aubonne, Lyssach, Rothenburg, Pratteln e San Gallo) per 3 giorni (15–17 febbraio) prima della sospensione della vendita, decisa il 19 febbraio dopo aver saputo dell’accaduto. Al momento al gruppo risultano venduti meno di 350 prodotti che, sulla base delle conoscenze attuali, non comporterebbero rischi per la salute. Ikea invita comunque a non consumare le caramelle e a riportarle indietro per il rimborso totale.