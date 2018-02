Corpi estranei nello yogurt, Auchan ed Esselunga ritirano yogurt Kyr bianco e alla pappa reale

Le catene Auchan ed Esselunga hanno avviato il ritiro dai loro supermercati dello yogurt Kyr, prodotto da Parmalat, per la presenza di corpi estranei, nel dettaglio pezzi di spago. Come si legge nell’avviso emesso da Auchan, il ritiro è stato predisposto per lo yogurt Kyr bianco compatto e alla pappa reale, rispettivamente identificati con i lotti Z/01/03 e Z/02/03 prodotto da Parmalat nello stabilimento con sede in Francia (FR 53.054.005 CE) e con data di scadenza 01/03/2018 e 02/03/2018, venduti in confezione da due vasetti da 125 gr.

Esselunga, al momento, ha proceduto al ritiro del solo yogurt Kyr alla pappa reale dello stesso lotto, con scadenza 01/03/2018. L’avviso della presenza di corda e del possibile rischio soffocamento era già arrivata tramite il sistema di allerta europeo RASFF ma senza le specifiche.

Chi avesse acquistato il prodotto è invitato a non consumarlo e a riportarlo in negozio per il rimborso o la sostituzione: per ulteriori informazioni si può contattare Parmalat al numero verde 800 848 020.