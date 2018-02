Tortine assortite ritirate dai supermercati Lidl: possibile presenza di frammenti metallici

Nuovo ritiro prodotti dai supermercati Lidl: la nota catena ha ordinato il ritiro dagli scaffali di alcuni lotti di tortine assortite, torta alle mele e torta della nonna, per la possibile presenza di frammenti metallici. Il richiamo è stato predisposto a seguito dell’allarme diramato direttamente dal produttore, l’azienda Stabinger di Sesto (Bolzano). Vediamo nel dettaglio tutti i riferimenti dei lotti di merendine ritirati e cosa bisogna fare se si è in possesso del prodotto coinvolto.

Tortine assortite ritirate dai supermercati: i lotti coinvolti

Nel documento pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Salute, nella sezione riservata agli ‘Avvisi di sicurezza’, si legge che le merendine Milbona richiamate dal supermercati Lidl, dopo che il produttore, l’azienda Stabinger di Sesto (Bolzano) ha divulgato l’allerta, appartengono ai seguenti lotti:

Torta alle mele (EAN 20970277), Torta della nonna (EAN 20970284)

Termine massimo di conservazione: dal 24/02/18 al 06/03/2018

Produttore: Stabinger srl – Via Anderter 11 – 39030 Sesto (BZ)

Motivo del richiamo: Possibile presenza di frammenti metallici, derivanti dalla materia prima (partita di grassi vegetali).

Le indicazioni del Ministero della Salute, riguardo al richiamo, sono le consuete, ovvero si raccomandano i consumatori che si trovino in possesso delle tortine facenti parte dei lotti coinvolti, di non consumarle e riportarle al punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto, per le pratiche di rimborso.

E’ doveroso sottolineare che il rischio di contaminazione del prodotto è del tutto remoto, tuttavia la decisione di ordinare il ritiro delle tortine assortite a scopo precauzionale è arrivata a seguito della segnalazione da parte del fornitore della materia prima.