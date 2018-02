Poliziotta accoltellata al petto si salva grazie al cellulare

Tragedia sfiorata a Taranto dove un uomo di 50 anni senza fissa dimora ha accoltellato al petto una poliziotta che si è salvata grazie al telefonino nel taschino della giacca. Ivan Iliev, di nazionalità bulgara e con un passato da pugile dilettante, avrebbe iniziato ad aggredire alcuni viaggiatori in attesa del bus in piazza Libertà, a pochi passi dalla stazione ferroviaria nel primo pomeriggio di martedì 20 febbraio. A quel punto, come ricostruito dal compartimento della Polfer di Puglia, Basilicata e Molise, l’agente è intervenuta con un collega e l’uomo è sfuggito verso la stazione, dove si è scagliato contro alcuni arredi, distruggendoli: mentre stava per essere bloccato ha tirato fuori il coltello a serramanico e l’ha colpita almeno per tre volte al torace, lasciando per fortuna solo i segni sulla divisa: il telefonino ha infatti evitato che i colpi fossero letali.

