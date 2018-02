Tortine e dessert dal Sud Tirolo ritirati dal mercato: presenza di parti metalliche nei dolci

Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro di diversi lotti di tortine e dessert prodotti in Sud Tirolo da Stabinger per rischio fisico. Nel dettaglio, come si legge nella nota ufficiale ministeriale, si tratta di alcuni lotti di tortine alla ricotta, al limone, al cioccolato, alla ricotta e fragole, alle mele, oltre a trancetti al lampone, alla ricotta, alla ricotta e fragole, ai frutti di bosco, strudel alle mele con pasta frolla, trancio alla frutta “Fantasia”, torta ai lamponi, torta ai frutti di bosco, torta alla ricotta, snack di Strudel alla pasta frolla, mono porzione alla ricotta x 12, mono porzioni ai lamponi sx 12, trancetti alla ricotta x 18, trancetti al lampone x 18, gran tris tiramisù, ricotta e Sacher, gran tris di frutta. Il ritiro è stato deciso a seguito della possibile presenza di parti metalliche nei dessert.

Il primo ritiro di alcuni lotti della tortina alla ricotta Stabinger era già stato avviato dalle catene di supermercati Auchan e Simply. Ora la comunicazione ufficiale arriva dal Ministero della Salute per tramite della società produttrice Stabinger, con sede dello stabilimento in Via Anderter a Sesto (BZ).

Nel dettaglio, come si legge sul sito della società, il rischio fisico è stato segnalato da un fornitore dell’azienda dolciaria che ha consegnateo un lotto di una materia con la possibile presenza di singoli filamenti in acciaio, del diametro di 0,5 mm e lunghezza superiore ad 1 cm, risultati non visibili al Metal Detector presente sul fine linea del loro impianto di produzione.

A seguire, l’elenco di tutti i lotti interessati al ritiro.

- Tortina alla ricotta: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezioni da 300 gr, lotto con scadenza 22/02/2018 in confezione da 300 gr, lotto con scadenza 23/02/2018 in confezione da 300 gr, lotto con scadenza 24/02/2018 in confezione da 300 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 300 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 300 gr;

- Tortina al cioccolato: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 300 gr, lotto con scadenza 22/02/2018 in confezione da 300 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 300 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 300 gr;

- Tortina alla ricotta e fragole: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 300 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 300 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 300 gr;

- Tortina al limone: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 300 gr;

- Tortina alle mele del Sud Tirolo: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 300 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 300 gr;

- Trancetto ai lamponi: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 280 gr, lotto con scadenza 24/02/2018 in confezione da 280 gr, lotto con scadenza 23/02/2018 in confezione da 280 gr;

- Trancio alla ricotta: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 850 gr, lotto con scadenza 22/02/2018 in confezione da 850 gr, lotto con scadenza 24/02/2018 in confezione da 850 gr, lotto con scadenza 23/02/2018 in confezione da 850 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 850 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 850 gr;

- Trancio alla ricotta e fragole: lotto con scadenza 23/02/2018 in confezione da 1000 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 1000 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 1000 gr;

- Trancio ai frutti di bosco: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 1150 gr, lotto con scadenza 23/02/2018 in confezione da 1150 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 1150 gr, lotto con scadenza 24/02/2018 in confezione da 1150 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 1150 gr;

- Trancio ai lamponi: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 1150 gr, lotto con scadenza 23/02/2018 in confezione da 1150 gr, lotto con scadenza 24/02/2018 in confezione da 1150 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 1150 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 1150 gr;

- Strudel di mele con pasta frolla: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 1000 gr, lotto con scadenza 02/03/2018 in confezione da 1000 gr, lotto con scadenza 03/03/2018 in confezione da 1000 gr, lotto con scadenza 26/02/2018 in confezione da 1000 gr, lotto con scadenza 24/02/2018 in confezione da 1000 gr, lotto con scadenza 25/02/2018 in confezione da 1000 gr;

- Strudel di mele con pasta Frolla Trentino Alto Adige: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 500 gr, lotto con scadenza 25/02/2018 in confezione da 500 gr;

- Trancio alla frutta “Fantasia”: lotto con scadenza 23/02/2018 in confezione da 1150 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 500 gr, lotto con scadenza 24/02/2018 in confezione da 1150 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 1150 gr;

- Torta ai lamponi: lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 1000 gr, lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 2150 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 2150 gr,

- Torta ai frutti di bosco: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 1000 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 1000 gr, lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 2150 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 2150 gr,

- Torta alla ricotta: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 1000 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 1000 gr; lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 1900 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 1900 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 1900 gr,

- Snack di strudel alla pasta frolla: lotto con scadenza 04/03/2018 in confezione da 60 gr, lotto con scadenza 02/03/2018 in confezione da 60 gr;

- Mono porzione ricotta x 12: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 100 gr, lotto con scadenza 22/02/2018 in confezione da 100 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 100 gr

- Mono porzione lamponi x 12: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 140 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 140 gr;

- Torta alla frutta “Fantasia”: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 2150 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 2150 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 2150 gr;

- Trancetti alla ricotta x 18: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 2100 gr, lotto con scadenza 24/02/2018 in confezione da 2100 gr, lotto con scadenza 22/02/2018 in confezione da 2100 gr, lotto con scadenza 27/02/2018 in confezione da 2100 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 2100 gr;

- Trancetti al lampone x 18: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 2880 gr, lotto con scadenza 24/02/2018 in confezione da 2880 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 2880 gr;

- Gran Tris tiramisù, ricotta e Sacher: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 2000 gr, lotto con scadenza 22/02/2018 in confezione da 2000 gr, lotto con scadenza 23/02/2018 in confezione da 2000 gr, lotto con scadenza 24/02/2018 in confezione da 2000 gr, lotto con scadenza 26/02/2018 in confezione da 2000 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 2000 gr;

- Gran Tris frutta: lotto con scadenza 01/03/2018 in confezione da 2600 gr, lotto con scadenza 22/02/2018 in confezione da 2600 gr, lotto con scadenza 23/02/2018 in confezione da 2600 gr, lotto con scadenza 24/02/2018 in confezione da 2600 gr, lotto con scadenza 26/02/2018 in confezione da 2600 gr, lotto con scadenza 28/02/2018 in confezione da 2600 gr.