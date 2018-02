Tortina di ricotta ritirata dai supermercati Auchan e Simply: presenza di corpi metallici

La catena di supermercati Auchan e Simply ha comunicato il ritiro di un lotto della tortina alla ricotta Stabinger per la presenza di corpi metallici all’interno. Come si legge nella comunicazione ufficiale emessa dal gruppo, il richiamo riguarda la tortina di ricotta Stabinger, prodotta nello stabilimento di Stabilnger srl, in via Anderter a Sesto (BZ), lotto identificato dalla data di scadenza 22/02/2018 e 01/03/2018 e venduta in confezioni da 300 gr. Il richiamo è stato deciso per la possibile presenza di corpi metallici all’interno del prodotto: chi lo avesse acquistato, è pregato di non consumarlo e riportarlo in negozio per il rimborso o la sostituzione. Per tutte le informazioni, ci si può rivolgere all’azienda Stabinger al numero di telefono 0474-710352 o via mail all’indirizzo info@stabinger.it