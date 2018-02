Preparato per torta margherita e muffins ritirato dal mercato: presenza di allergeni

Il ministero della Salute ha confermato il ritiro di un lotto di preparato per torta margherita e muffins Pedon per la presenza di allergeni non dichiarata in etichetta. In dettaglio, come si legge nel comunicato ministeriale, si tratta del preparato per torta margherita e muffins Koilia senza glutine prodotto da Pedon nello stabilimento con sede in via del Progresso a Molvena (VI), lotto di produzione coincidente con la data di scadenza 28/12/2019, venduto in confezioni da 400 gr. Il motivo è precauzionale per la presenza di soia non riportata in etichetta: i consumatori, specie se soggetti allergici, sono invitati a non consumarlo e a riportare la confezione in negozio per la sostituzione o il rimborso. Per ogni informazione è possibile contattare il produttore al numero verde 800 034437.