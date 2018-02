Mamma ubriaca dimentica il figlio a scuola: denunciata

Ha dimenticato il figlio a scuola perché ubriaca. Una mamma di 36 anni, di origine brasiliana, è stata denunciata dai Carabinieri di Montefiascone, in provincia di Viterbo, dopo l’allarme lanciato da un’insegnante del piccolo, di 10 anni. All’uscita da scuola infatti non c’era nessuno a prenderlo e l’insegnante ha così allertato i militari che si sono recati a casa della donna: qui l’hanno trovato in preda ai fumi dell’alcol. Nell’appartamento c’era anche l’altra figlia di due anni, avuta da un altro compagno. Presa in mano la situazione, gli uomini dell’Arma hanno denunciato la signora e affidato i piccoli ai servizi sociali.