Preparato per torta margherita e muffins richiamato dai supermercati Decò: presenza di allergeni

Il preparato per torta margherita e muffins Pedon è stato richiamato dai supermercati per la presenza di allergeni non riportati in etichetta. Nel dettaglio, come da nota emessa dai supermercati Decò, si tratta del lotto di produzione 130919 prodotto da Pedon SpA, con sede dello stabilimento in via del Progresso a Molvena (VI), venduto nelle confezioni da 400 gr con scadenza 13/09/2019. Il motivo è precauzionale per la presenza di soia non riportata in etichetta: si raccomanda ai consumatori allergici di non utilizzarlo e di riportarlo in negozio per la sostituzione o il rimborso. Per gli altri consumatori il prodotto rimane sicuro.

Secondo quanto riporta il Fatto Alimentare, il produttore Pedon tra il 18 gennaio e il 12 febbraio 2018, ha richiamato un totale di otto lotti di preparato per torta margherita per soia non dichiarata in etichetta, distribuiti nei punti vendita Auchan, Coop, Crai, Simply, Iper e Esselunga.