Pasta di sesamo al cacao ritirata dal mercato: presenza di allergeni

Il ministero della Salute ha richiamato la pasta di sesamo al cacao Halva Baskaya prodotta in Turchia per la presenza di allergeni. Nel dettaglio, come da nota emessa sul sito ufficiale ministeriale, si tratta del lotto 05 2017 prodotto da Cogenler Tarim ve Gida Sanayi, codice identificativo del produttore TR-42-K-020436, con stabilimento a Konya (Turchia), venduto nella confezione da 350 gr e con scadenza al 01/05/2020 e importato da Tutto Food, viale Europa, Grosseto. Il motivo del ritiro è precauzionale per la presenza di arachidi non riportata in etichetta. Si raccomanda ai consumatori, specie se allergici, di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo in negozio per la sostituzione o il rimborso.