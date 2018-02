Nascondeva aghi di siringhe sui bus: fermato infermiere di 58 anni

I Carabinieri hanno fermato un infermiere di 58 anni che lavora a Roma per aver nascosto aghi di siringhe sui sedili degli autobus Co.tra.l.,lungo la tratta Roma Ponte Mammolo-Subiaco: indagini in corso per capire se vi fossero agenti infettanti

da Kati Irrente, il