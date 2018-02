Donna di 35 anni incinta muore travolta da un treno: tragedia a Rovato

Tragedia a Rovato, in provincia di Brescia, dove una donna di 35 anni incinta è morta travolta da un treno merci in passaggio alla stazione. L’incidente è avvenuto davanti ad alcuni testimoni, tra cui anche il compagno della vittima, all’altezza del terzo binario, vicino al sottopassaggio: la donna è stata investita dal locomotore, venendo scaraventata. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri e i soccorsi, compreso l’elisoccorso per il trasporto agli Spedali Civili di Brescia: giunta in ospedale, la donna era già deceduta. Dalle prime notizie emerse sulla stampa locale, la donna sarebbe stata incinta di qualche settimana. Le indagini sono in corso per capire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto estremo.

