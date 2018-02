Pamela Mastropietro, l’autopsia svela un colpo alla testa e ferite inferte forse da viva

Ci sono segni di violenza sul corpo di Pamela Mastropietro, nel dettaglio un colpo alla testa e alcune ferite d’arma da taglio all’addome e al fegato, presumibilmente inferte quando era ancora viva. Sono i primi risultati della seconda autopsia sul corpo della 18enne romana, uccisa a Macerata e i cui resti furono trovati in due trolley. Il nuovo esame autoptico, eseguito dal professor Mariano Cingolani su incarico della Procura, non ha ancora scoperto la vera causa della morte della giovane, ma i primi dati iniziano a disegnare un quadro più chiaro anche per gli inquirenti e che punta all’omicidio e non più alla morte per overdose.

L’ipotesi della morte per droga sembra allontanarsi dopo la seconda autopsia, andando a confermare quanto dicono gli investigatori, cioè che la dose di eroina che la 18enne assunse dopo l’incontro con lo spacciatore, presentatole forse da Innocent Oseghale, non era letale.

Secondo il luminare, che si è occupato tra gli altri dei casi di Meredith Kercher a Perugia e di Marco Pantani, il colpo alla testa sarebbe stato inferto quando era ancora viva, così come le coltellate all’altezza del fegato, ma solo esami approfonditi potranno dare la certezza scientifica.

Dai primi esami emerge anche un altro dettaglio. Secondo il professore Cingolani, chi ha infierito sul corpo di Pamela era molto esperto e ha agito in modo da nascondere le evidenze scientifiche il più possibile, specie su alcune parti del corpo che avrebbero potuto stabilire se fosse stata violentato o strangolata.

C’è dunque una nuova, inquietante ipotesi che si fa strada: Pamela potrebbe essere stati uccisa dopo una violenza sessuale e lo scempio sul suo corpo sarebbe avvenuto per nascondere le prove.

Per farlo, ha spiegato ancora il professore, sarebbero servite più persone, di certo esperte, forse “un macellaio o un chirurgo”, o comunque una persona in grado di operare con tale meticolosità e professionalità, caratteristiche che non troverebbero corrispondenze nei due nigeriani fermati, Innocent Oseghale e Lucky Desmond (29 e 23 anni), accusati di occultamento e vilipendio di cadavere.