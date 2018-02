Pipe rigate pasta di semola bio Valbio ritirate per rischio fisico: presenza di parassiti

Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro della pasta di semola bio Valbio per rischio fisico dovuto alla presenza di parassiti. Nel dettaglio, come si legge da avviso ufficiale pubblicato sul sito ministeriale, si tratta del lotto L171295089 della Pasta di semola BIO – PIPE RIGATE 135, prodotte da Valbio, Valdigrano di Flavio Pagani Srl, nello stabilimento con sede in via Borsellino 35/37 a Rovato (BS), con data di scadenza 14-03-2020 e vendute nelle confezioni da 3 kg. Il ritiro è causato dalla possibile presenza di parassiti; pertanto si invitano i consumatori che le avessero acquistate a non consumarle e a riconsegnare il prodotto presso il punto vendita.