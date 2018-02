Ragazza di 19 anni uccisa a coltellate a Milano: fermato un tranviere

Una ragazza di 19 anni è stata uccisa a coltellate a Milano. Jessica Valentina Faoro, questo il nome della vittima, è stata colpita da due coltellate in un appartamento in via Brioschi 93, nel capoluogo lombardo, in uno stabile riservato ai dipendenti ATM: secondo le prime indicazioni, la giovane sarebbe morta intorno alle 4 del mattino, anche se il delitto è stato denunciato intorno alle 10:30. Al vaglio degli inquirenti c’è ora la posizione di un tranviere di 40 anni, che vive con la moglie nell’appartamento dove è stata ritrovata Jessica: la prima ipotesi è che l’uomo abbia atteso che la moglie uscisse e abbia tentato un approccio con la giovane, reagendo con violenza al suo no, ma le indagini sono ancora in corso. A chiamare gli agenti è stato lo stesso tranviere, sceso in portineria con gli abiti sporchi di sangue. “Ho fatto un guaio grosso”, avrebbe detto.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’omicidio: l’ipotesi di una reazione violenta al no della ragazza è ancora in corso di valutazione da parte degli agenti della Mobile di Milano, a cui sono affidate le indagini. Dalle prime indagini, sembra che l’uomo sia andato in panico e avrebbe anche tentato di dar fuoco alla ragazza, oltre a tentare il suicido prima di scendere in portineria e avvisare le autorità.

L’ultimo post su Facebook di Jessica risale al giorno prima l’omicidio ed è un selfie con la didascalia: “Un giorno senza sorriso è un giorno perso”. Il giorno prima aveva scritto: “Ci sono persone con cui perdi tempo e altre con cui perdi il senso del tempo. È solo una questione di scelte”.

Al momento, il 40enne è in stato di choc: la moglie in quel momento non sarebbe stata in casa ed è stata portata via in lacrime dall’appartamento dalla polizia in tarda mattinata.

Nella prima dichiarazione rilasciata agli agenti, il tranviere avrebbe raccontato di una colluttazione nata mentre lei gli stava facendo un’iniezione per il diabete.

Ancora non è chiaro che tipo di rapporto ci fosse tra i due e perché Jessica fosse nell’appartamento di via Brioschi: secondo quanto riporta Repubblica, la coppia la stava ospitando dopo un passato in comunità, mentre alcuni testimoni, riportati dal Corriere della Sera, avrebbe dichiarato di averli visti passeggiare insieme in un giardino della zona.

Il quarantenne, definito “cupo e un po’ strano” da alcuni vicini, si era trasferito con la moglie da poco nel condominio di via Brioschi: dalle prime notizie di stampa sembra avesse precedenti per stalking. “Ho una ragazza morta in casa”, avrebbe detto una volta sceso in portineria con gli abiti insanguinati.