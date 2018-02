Truffe telefoniche, i numeri telefonici trappola e segnalati a cui non rispondere

Come difenderci dalle truffe telefoniche? In questo articolo vi forniamo i numeri telefonici trappola a cui non rispondere, ovvero quei numeri telefonici segnalati già dalle autorità competenti come fraudolenti. Anche molto dei nostri lettori hanno notato ultimamente che il numero di truffe telefoniche è in aumento, per cui abbiamo raccolto una lista dei numeri a cui è meglio non rispondere. Conoscere l’elenco dei numeri telefonici segnalati dalla Polizia di Stato, identificati come numeri che mettono in essere truffe telefoniche, permette ai consumatori di conoscere l’elenco dei numeri telefonici pericolosi a cui non bisogna rispondere per nessun motivo, pena l’azzeramento del credito telefonico.

Truffe telefoniche: i numeri telefonici trappola segnalati

Iniziamo dicendo che la prima cosa da fare per evitare di essere vittima delle truffe telefoniche è evitare di rispondere a numeri che non si conoscono o che non si hanno in rubrica. E soprattutto è necessario non richiamare il numero da cui abbiamo ricevuto uno o due squilli, ad esempio, perché è proprio la nostra telefonata a far scattare la truffa che ci azzera il credito telefonico.

I numeri telefonici segnalati 06, 02 e con altri prefissi italiani, non sono i soli ad essere entrati nell’elenco dei numeri telefonici-truffa, in quanto questo tipo di imbrogli sono messi a segno da personaggi senza scrupoli che si trovano anche fuori dall’Italia, si tratta insomma di una truffa internazionale. State attenti a chi vi chiama e segnatevi i numeri telefonici trappola, da non richiamare.

Elenco dei numeri telefonici trappola

Inizialmente le truffe telefoniche arrivavano da numeri italiani a pagamento, ultimamente la chiamata truffaldina può arrivare anche da Paesi esteri come Tunisia, Moldavia, Kosovo. Recentemente, quindi, è stata segnalata come frequente la chiamata con prefisso +216, proveniente dalla Tunisia, o la telefonata dalla Moldavia, con il prefisso 373.

Altri numeri telefonici segnalati sono +39 02 692927527 – +39 02 22198700 – +39 02 80887028 – +39 02 80887589 – +39 02 80886927.

Truffe telefoniche, come avvengono?

La truffa telefonica che azzera il credito telefonico, avviene in maniera tanto subdola quanto geniale: il malcapitato riceve una telefonata con uno o due squilli, a cui non si fa in tempo a rispondere, oppure, se la chiamata è accettata, cade la linea. L’utente a quel punto prova a richiamare il numero in questione perché potrebbe essere una telefonata importante, ma la vittima non riceve alcuna risposta dall’altra parte, bensì il suo credito inizia a diminuire in base al tempo trascorso in linea.

Possiamo distinguere diversi tipi di truffe telefoniche, ci sono i Ping calls (che possiamo definire come gli squillini svuota-credito), i Call-ID-Spoofing (uso di numeri trappola per confondere le vittime), gli sms in cui ci chiedono dati delle nostre carte di credito, fino alle chiamate di finti call center bancari.

Il principio che si nasconde dietro questo meccanismo è l’uso di bot, ossia di computer che, automaticamente, chiamano persone a caso per poi prosciugare il loro credito telefonico o entrare in possesso di nostri dati sensibili.

Come difendersi dalle truffe telefoniche con numeri trappola

Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto chiamate truffa da finti call center bancari o da finti agenti di polizia. Non date mai i vostri dati sensibili al telefono, perché dall’altra parte potrebbero esserci dei truffatori pronti a estorcervi dati sensibili del vostro conto corrente o carta di credito. Per difendersi dalle truffe telefoniche messe a punto con i numeri trappola può essere utile chiamare il call center del proprio operatore e chiedere il blocco dei numeri che sono conosciuti per svuotare il credito telefonico.

Per essere completamente sicuri di non essere le ignare vittime di un truffatore telefonico, consigliamo il download di app dedicate, come TrueCaller. Questa pratica applicazione, una volta installata sul vostro smartphone, permetterà di identificare qualsiasi chiamata in entrata, scoprendo eventuali truffe, e potrete bloccare i numeri da cui non desiderate ricevere telefonate. L’applicazione è disponibile per tutti gli smartphone iOS, Android e Windows Phone.