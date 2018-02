Donna fatta a pezzi e chiusa in due valigie: la vittima è la 18enne scomparsa

Svolta nel caso di Pollenza, nel maceratese. I primi esami hanno infatti confermato che i resti del corpo ritrovati in due valigie sono di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scomparsa dopo essersi allontanata da una comunità di recupero. In un primo tempo si pensava che la vittima fosse una trentenne, ma gli esperti patologi forensi ne hanno confermato l’identità: in serata è arrivato anche il riconoscimento della madre della vittima. Le indagini ora dovranno chiarire chi ha ucciso la giovane, di cui non si aveva più notizie dopo la fuga dalla comunità Pars di Corridonia dove si stava disintossicando. I carabinieri hanno fermato Innocent Oseghale, nigeriano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine come spacciatore: l’uomo ha negato responsabilità nella morte della giovane ma gli indizi sul suo conto sono tanti e importanti. Le indagini sono in corso.

Gli inquirenti sono arrivati al fermo del 29enne dalle immagini di una telecamere di sicurezza nei pressi di una farmacia, in cui si vede l’uomo seguire Pamela. Alcuni testimoni lo avrebbero poi visto girare con i due trolley. Interrogato per ore in caserma, il 29enne ha confermato di aver notato la giovane e di averla seguita, ma di aver perso le tracce, dando i riferimenti di altre persone che potrebbero aver avuto responsabilità nella sua morte.

Contro di lui però ci sarebbero prove schiaccianti. Gli investigatori hanno trovato gli abiti della ragazza, sporchi di sangue, nell’appartamento del nigeriano, sito nei pressi della farmacia ripresa dalle telecamere, dove Pamela sarebbe entrata per comprare una siringa per iniettarsi della droga che le sarebbe stata venduta da Oseghale o altri spacciatori. Sempre in casa dell’uomo sono stati ritrovati lo scontrino della farmacia e la siringa.

Gli inquirenti sospettano che la ragazza sia morta di overdose e che sia stata sezionata e nascosta nelle valigie perché non venisse ritrovata, ma le indagini sono ancora in corso.

Un momento del fermo del nigeriano accusato della morte di Pamela Mastropietro / Ansa

Il macabro ritrovamento è avvenuto il 31 gennaio nei pressi del cancello di una villetta nella periferia del paese, in provincia di Macerata. A notare i due trolley, uno di colore rosso, è stato un passante che si è insospettito: pensando si trattasse di droga o di refurtiva abbandonata ha allertato i Carabinieri. Una volta aperti, all’interno erano conservati i resti del corpo.

All’interno dei trolley non è stato ritrovato alcun indizio, né vestiti e persino tracce di sangue: i pezzi sezionati erano lavati e perfettamente puliti.

Mentre le indagini sono ancora in corso, sul caso esplode la polemica politica. A lanciare il sasso è stato Matteo Salvini che si è scagliato in particolare contro Laura Boldrini con un post su Facebook. “Immigrato nigeriano, permesso di soggiorno scaduto, spacciatore di droga. È questa la “risorsa” fermata per l’omicidio di una povera ragazza di 18 anni, tagliata a pezzi e abbandonata per strada”, scrive il segretario della Lega che dà l’affondo. “La sinistra ha le mani sporche di sangue”, conclude, prima di rivolgersi alla Presidente della Camera. “La Boldrini mi accuserà di razzismo? La razzista (con gli italiani) è lei”, la sua conclusione.

Sempre dal social network è arrivata la risposta di Boldrini. “È troppo forte il dolore per la morte di Pamela”, scrive, aggiungendo che se il responsabile è lo spacciatore nigeriano, “questo criminale dovrà pagare caro il suo infame gesto”.

“Purtroppo c’è chi, come Salvini, invece di rispettare il dolore che provoca una notizia del genere coglie l’occasione per diffondere odio e pensa a lucrare voti con un cinico sciacallaggio, accusando e puntando il dito sulla sinistra e su di me. Almeno di fronte a un orrore come questo bisognerebbe tenere a bada avidità elettorale e ossessioni personali”, la sua conclusione.