Donna fatta a pezzi e chiusa in due valigie: mistero nel maceratese

Mistero nel maceratese, precisamente a Pollenza, dove sono stati trovati i resti di una donna, fatta a pezzi, in due valigie. Il macabro ritrovamento è avvenuto nei pressi del cancello di una villetta nella periferia del paese, in provincia di Macerata. A notare i due trolley, uno di colore rosso, è stato un passante che si è insospettito: pensando si trattasse di droga o di refurtiva abbandonata ha allertato i Carabinieri. Una volta aperti, all’interno erano conservati i pezzi del corpo di una donna, d’età compresa tra i 30 e i 35 anni. Immediatamente il luogo è stato transennato e sono iniziati tutti gli accertamenti del caso, alla ricerca di eventuali tracce dell’assassino. Gli inquirenti però sospettano che possa anche non essersi avvicinato di persona e che potrebbe averle lanciate da un’auto, senza dunque lasciare traccia.

All’interno dei trolley non è stato ritrovato alcun indizio, né vestiti e persino tracce di sangue: i pezzi del corpo erano lavati e perfettamente puliti. Gli inquirenti stanno seguendo diverse piste, a partire dalle segnalazioni di donne scomparse nel territorio circostante.

Una in particolare riguarderebbe Pamela Mastropietro, scomparsa nel maceratese pochi giorni fa da una comunità di recupero con un trolley rosso: del caso si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto?, ma la giovane, originaria di Roma, ha 18 anni e non una trentina, come la vittima.

Di recente c’era stato un altro caso di un cadavere nascosto in una valigia. Lo scorso 4 novembre era stata trovato il corpo di Franca Musso, 54 anni, residente a Tronzano nel Vercellese, abbandonato in una valigia rinvenuta nelle campagne di Alice Castello: le indagini sono ancora in corso e si punta all’ipotesi di un femminicidio, ma al momento non ci sono indicazioni certe.