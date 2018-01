Prodotto a base di zenzero ritirato dai supermercati: presenza di vetri nelle confezioni

E’ apparsa oggi sul sito del Ministero della Salute, nella sezione dedicata alla sicurezza alimentare, un avviso riguardante il ritiro di un lotto di Sushigari, un prodotto a base di zenzero. Prodotto dall’azienda Sushi Daily, potrebbe contenere frammenti di vetro nelle confezioni, pertanto si invitano i cittadini che fanno uso di tale prodotto, a verificare quanto in proprio possesso. In caso si possegga un prodotto del lotto indicato nell’avviso, è importante provvedere al reso dello stesso presso il negozio in cui si è effettuato l’acquisto. Vediamo tutti i dettagli del prodotto ritirato.

Sushigari ritirato: i dettagli del lotto ritirato

Secondo quanto riportato sul sito del Ministero della Salute, il lotto di Sushigari ritirato per la possibile presenza di vetro nelle confezioni è il seguente:

Prodotto: Sushigari (prodotto a base di zenzero)

Marca: Sushi Daily

Sostanza/Rischio: Frammenti di vetro nelle confezioni

Paese di origine: Cina

Numero lotto: 18081 con scadenza 2 giugno 2018

Avviso del: 30/01/2018

I clienti che fossero in possesso di un prodotto appartenente al lotto sopra menzionato, sono pregati di non consumarlo e riportarlo presso il punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto, in maniera tale da poter ottenere il rimborso.