L.o.l. Surprise ritirate dal mercato per rischio chimico: presenza di ftalati nei giocattoli

La Repubblica Ceca ha segnalato al sistema di allerta europeo RASFF il set di giocattoli Mix & Match Accessories L.o.l Surprise, prodotte in Cina per rischio chimico. Nel dettaglio, le confezioni indicate recano il numero di serie 6924880214026, AM511900: il materiale plastico contiene bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) con un valore misurato di 0,28% rispetto al peso: questo ftalato può danneggiare la salute dei bambini, causando danni al sistema riproduttivo. Pertanto, il prodotto non risulta conforme al regolamento UE ed è stato bloccato alle frontiere, oltre a essere stato ritirato dal mercato.