Notebook portatile Qilive 14 pollici ritirato da Auchan e Simply per rischio surriscaldamento

Auchan e Simply hanno comunicato il ritiro del notebook portatile Qilive 14 pollici con codice Ean 324567642673 per rischio surriscaldamento. Sotto accusa le batterie che potrebbero provocare danni al dispositivo, ma soprattutto rischiano di provocare ustioni agli utenti o di prendere fuoco. “Alcune batterie possono surriscaldarsi, precludendo la funzionalità̀ del prodotto”, ha fatto sapere in una nota Auchan. La catena raccomanda di non utilizzarlo e di riportare i notebook al box accoglienza del punto vendita per il rimborso o la sostituzione gratuita. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero verde Auchan: 800.89.69.96.