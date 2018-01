Supermercato nel frusinate chiuso per carenze igieniche: sequestrati 160 chili di alimenti

I Nas di Latina hanno ordinato la chiusura di un supermercato a Morolo, in provincia di Frosinone per gravi carenze igieniche e strutturali, e hanno sequestrato oltre 160 chili di cibo congelato tra prodotti da forno e carne. La carenza più grave è stata riscontrata nel deposito degli alimenti, cosa che ha portato gli uomini dell’Arma a emettere l’ordine di chiusura immediata e di cessazione dell’attività del market. Gli alimenti erano tutti senza documentazione sull’origine: per le tante violazioni riscontrate, al titolare del supermercato è stata comminata una multa che supera i 5mila euro.

La notizia segue quella del sequestro, effettuato dalla Capitaneria di Porto di Roma, a un distributore all’ingrosso di prodotti ittici sulla via Prenestina: oltre 4 tonnellate di pesce surgelato, proveniente dall’Asia e in particolare dal Myanmar, è stato portato via perché senza etichettatura.