Spray orale per mal di gola antimicrobico ritirato dalle farmacie e parafarmacie

La Società Futura ha comunicato di aver proceduto al ritiro dal mercato di un lotto di antimicrobico spray del cavo orale e della gola. Nello specifico, si tratta del lotto n. 27 del dispositivo medico ORALEXYL SPRAY ORALE 20ML – cod. 904993755. La notizia arriva dopo un’email dell’azienda Società Futura, nella quale è stato dichiarato che, in via del tutto precauzionale, il lotto in questione in commercio sul mercato globale verrà richiamato anche con un blocco delle vendite di Amazon. Ancora non si conoscono le cause del ritiro che, specifica l’azienda, è avvenuto per motivi precauzionali. Oralexyl è una soluzione spray del cavo orale e della gola, utile negli stati di irritazione e arrossamenti delle mucose gengivali ed orofaringee. Chi lo avesse acquistato deve restituirlo e chiedere il rimborso o la sostituzione.