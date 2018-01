Siracusa: bimbo di 4 anni morto soffocato da un boccone di pasta

Tragedia a Floridia, in provincia di Siracusa: un bimbo di 4 anni è morto soffocato da un boccone di pasta che stava mangiando. A niente sono serviti i soccorsi immediatamente allertati dalla mamma che si era resa conto che il figlioletto non respirava più. Il bimbo è deceduto prima ancora di essere caricato a bordo dell’elisoccorso. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta ed è possibile che venga richiesta l’autopsia per spiegare senza dubbi le cause della morte del piccolo.

Il bambino di 4 anni stava mangiando nella casa della sua famiglia a Floridia, nel Siracusano, quando la madre ha capito che stava avendo difficoltà a respirare. Ha chiesto aiuto e sono stati allertati i soccorsi, che però non hanno potuto fare niente.

Il bimbo è deceduto poco dopo essere stato trasferito alla caserma dei carabinieri locale, dove era arrivato l’elisoccorso. Che purtroppo non è mai ripartito, dato che il piccolo è morto nel frattempo.

Un’inchiesta è stata aperta dalla Procura di Siracusa, ma il medico legale ha espresso già il suo parere: secondo l’esperto il decesso è stato dovuto a una ischemia intestinale. Ma non si può escludere un malore improvviso.