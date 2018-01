Testate ad armadietti e lavagne, la nuova folle challenge degli studenti di Padova

Ciao a tutti, cerchiamo di chiarire la situazione che è venuta a crearsi. Noi admin non abbiamo mai neanche pensato di utilizzare la nostra visibilità per creare questa moda, è cominciato tutto da una qualsiasi pubblicazione. Non abbiamo mai voluto danneggiare cose o persone nè andare ad urtare la sensibilità di nessuno. Sta di fatto che molte delle informazioni sono state travisate da persone che non si sono documentate a dovere prima di mettere mano alla tastiera. Padova Schools nasce come pagina goliardica e di intrattenimento ed è tale, non ha lo scopo di influenzare i giovani a malsane abitudini o “giochi estremi”. Siamo noi stessi ragazzi, parte della gioventù tanto criticata in questo momento, ma ci teniamo a ricordare che i veri problemi sono altri, e da questo se ne esce tanto facilmente quanto se ne è entrati. Abbiamo smesso di pubblicare questo tipo di contenuti e non lo faremo più, ma ripetiamo che ogni video è stato postato con il consenso delle persone ritratte e a PURO SCOPO DI INTRATTENIMENTO. Siamo disponibili per qualsiasi tipo di chiarimento, come siamo sempre stati. Non abbiamo ricevuto notizie di alcun ragazzo che si sia procurato danni fisici, e questo è importante, è anzi la cosa più importante. Siamo anche consci del fatto che non è stata una moda brillante, ma è stato il brio del momento a causare la creazione di un’attrattiva così forte. Non è mai stata ideata alcuna challenge che andasse poi a premiare il più capoccione o quello che si faceva più male. Siamo infine amareggiati alla vista dei soliti moralisti che additano la nostra generazione ciclicamente e sono sempre pronti a trattarci come idioti, spesso senza alcun tipo di informazione specifica. Lo staff di Padova Schools ~sp00ky_en ~gg ~matt ~morty

