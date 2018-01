Preparato per torta margherita e muffins ritirato: contaminazione con allergene

Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro di un lotto del preparato per torta margherita e muffins della ditta Pedon Spa per la presenza di un allergene – soia – non dichiarato in etichetta. Nel dettaglio, come da comunicato pubblicato sul sito ministeriale, è stato ritirato i lotti identificati con le date di scadenza 01/12/18 – 02/12/18 – 10/01/19, prodotti dall’azienda con sede in via del Progresso 32 a Molvena (VI) dal peso di 400 gr. Si richiede ai consumatori che avessero i lotti incriminati, soprattutto se soggetti allergici, di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita.