Prato, anziani maltrattati nella casa di riposo

Ancora una storia di maltrattamenti contro gli anziani in una casa di riposo. Siamo a Narnali, in provincia di Prato, dove alcuni infermieri sono finiti a processo dopo le denunce dei pazienti e di un tirocinante, e i video della polizia che mostra loro in azione.

I fatti risalgono al 2014, quando alcuni infermieri della casa di riposo di Narnali sono stati ripresi mentre maltrattavano e umiliavano gli anziani ospitati. In una delle conversazioni si sente uno di loro dire a una paziente colta da un malore: «Respiri male? Noi l’ambulanza non la chiamiamo, tanto muori stasera. Anzi ora ci firmi un foglio e ci lasci la casa».

Tra i testimoni del processo un tirocinante, le cui testimonianze hanno dato il via all’inchiesta. Riferendosi a una delle infermiere accusate di maltrattamenti, ha detto in aula: «Quella donna mi fa schifo, mi auguro di non vederla mai più, nessuno dovrebbe trovare un’infermiera come lei».

Quella di Prato è solo l’ultima di una lunga serie di case di riposo trasformate in incubo. A novembre avevamo scritto della casa degli orrori a Trapani, con anziani picchiati e insultati nell’ospizio lager.