Professore arrestato per abusi sessuali su alunna di 15 anni: le mandava foto nudo e sms osé

Un professore del liceo Massimo di Roma è stato arrestato per abusi sessuali ai danni di un’alunna di 15 anni. Massimo De Angelis, romano di 53 anni, deve rispondere dell’accusa di aver avuto una presunta relazione sessuale con la sua allieva, iniziata tra i banchi di scuola. A scoprire la situazione sono stati i genitori della ragazza che, insospettiti da alcuni atteggiamenti della figlia, hanno guardato nel suo cellulare, trovando foto di lui nudo e messaggi osé. Davanti all’evidenza, la 15enne è crollata e ha raccontato cosa stava accadendo da due mesi a questa parte, facendo scattare le indagini della Procura e il fermo dell’insegnante.

La giovane è stata ascoltata in audizione protetta dalla Procura, svelando come tutto era iniziato: il professore, che insegnava italiano e latino all’istituto Massimo di Roma, uno dei più prestigiosi della Capitale, le aveva fatto dei complimenti, poi era passato a inviarle foto nudo fino ad arrivare a baci, palpeggiamenti e un rapporto orale, consumato in un’aula del prestigioso istituto romano dove l’uomo fingeva di darle lezioni private di latino.

A inchiodarlo ci sarebbero le tracce sul cellulare della giovane. Secondo l’ordinanza del gip Annalisa Marzano, che ha confermato l’arresto, il 53enne sapeva cosa faceva tanto da chiederle di cancellare ogni messaggio, specie i più compromettenti.

Gli inquirenti hanno però trovato i contenuti degli sms: “Non essere gelosa, sai che io amo la figlia e non la mamma”, scriveva l’uomo alla 15enne il 17 novembre scorso. “Dove va l’amore mio?” e un altro sms, decisamente spinto: “Ho una voglia pazzesca di sentire l’audio di ieri”, riferendosi, ha spiegato il gip a uno scambio di file audio in cui si sentivano gemiti a sfondo sessuale.

Anche i tabulati confermerebbero la relazione dell’uomo con la 15enne, con una sessantina di chiamate tra giugno e settembre, a orari extrascolastici e spesso di notte.