Fratello e sorella prendono a bastonate i rispettivi coniugi: i due erano amanti

Un fratello e una sorella, rispettivamente di 54 e 50 anni, sono stati fermati dai Carabinieri dopo aver preso a bastonate i loro coniugi perché amanti. Secondo la prima ricostruzione, i due hanno aggredito con bastoni e spranghe i cognati che da tempo avevano una relazione extraconiugale tra loro. Ora i fratelli sono ai domiciliari e dovranno rispondere anche dell’accusa di di atti persecutori visto che non sarebbe stata neanche l’unica aggressione: già in precedenza avevano picchiato i due fedifraghi. L’ultima però è stata segnalata alle forze dell’ordine che sono arrivate sul posto, trovando i due amanti con i segni delle percosse ma non le spranghe e i bastoni, che i fratelli avevano tentato di nascondere. Grazie alla testimonianza delle vittime, i due sono stati scoperti e arrestati.

