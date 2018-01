Pistola piccola e pieghevole, l’allarme: «Non sembra un’arma e può essere trasportata con discrezione»

È allarme per l’arrivo di una pistola grande quanto una carta di credito: la Lifecard 22 LR è talmente piccola e leggera che si può ripiegare e trasportare come fosse un portafoglio sottile. A segnalarlo il Dipartimento di Pubblica sicurezza: «Non appare come un’arma e può essere trasportata in assoluta discrezione».

In una circolare inviata a tutte le questure italiane, il dipartimento invita i presidi sul territorio «a fornire informazioni in ordine ad eventuali movimenti o sequestri di armi aventi caratteristiche simili a quella segnalata».

La pistola Lifecard 22 LR / Ansa

La pistola, prodotta in America dalla società Trailblazer, pesa circa 200 grammi ed è lunga otto centimetri e mezzo. È entrata in commercio al costo di 340 euro, come conferma Europol. La pericolosità di quest’arma, la cui impugnatura contiene quattro proiettili, consiste proprio nel fatto che sia una pistola pieghevole, che può essere facilmente camuffata da carta di credito o sottile portafogli: «Quando ripiegata – scrive il Dipartimento – assume dimensioni esterne simili ad una carta di credito o ad un portafoglio sottile» e, visto che «di fatto non appare come un’arma, può essere trasportata in assoluta discrezione».