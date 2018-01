Mantova, scuolabus finisce nel canale: 23 bambini feriti

Paura vicino Mantova, per un incidente che ha coinvolto uno scuolabus con a bordo una trentina di bambini. Il mezzo ha sbandato, uscendo fuori strada e finendo in un canale, pare a causa di un malore del conducente. 23 i feriti, dei quali due in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio dell’8 gennaio tra Castellucchio (Mantova) e Ospitaletto (Brescia). Un pullman dell’azienda di trasporto pubblico Apam, che stava riportando a casa 28 ragazzini delle scuole elementari e medie di Castellucchio a Ospitaletto, si è ribaltato lungo la ss10, finendo in un canale a bordo strada. Un malore del conducente la probabile causa dell’incidente.

Sul posto sono subito intervenuti l’elisoccorso, un’automedica e sei ambulanze. 23 i feriti, di cui due in codice rosso: l’autista del pullman e una bambina con un trauma cranico. Entrambi sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale di Brescia, ma non sarebbero in pericolo di vita.