Felice De Martino morto sul palco: addio al comico napoletano Fefè

Morto il comico napoletano Felice De Martino. Fefè, questo il nome d’arte, è morto durante uno spettacolo, sul palco. A nulla sono serviti i soccorsi.

Felice De Martino, comico, showman e cabarettista, ma anche speaker radiofonico per Radio Onion, è morto facendo quello che era non solo il suo mestiere ma anche la passione più grande. Durante l’esibizione la sera del 5 gennaio, De Martino, 41 anni e originario di Poggiomarino, si è accasciato sul palco per un malore. Le condizioni si sono rivelate subito disperate, tanto che i tentativi di rianimazione sono stati inutili e l’uomo è morto.

«Era un giovane che rincorreva i suoi sogni e le sue passioni. Gli piaceva lo spettacolo, allietare il pubblico, e riusciva a farlo con dedizione e amore. Il rammarico è grande quando a spezzarsi è una giovane vita. Riposa in pace», il ricordo di un amico su Facebook.