Baby gang aggredisce giovane madre a Torino: aveva chiesto ai bulli di non bestemmiare

Aveva solo chiesto di non bestemmiare e, per tutta risposta, è stata aggredita. Una giovane mamma è stata l’ennesima vittima di una baby gang di bulli nel parcheggio del centro commerciale Le Gru a Grugliasco, alle porte di Torino: ad aggredirla davanti al figlio piccolo un gruppo di studenti tutti minorenni, di età compresa tra i 15 e 17 anni. La sua unica colpa, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sarebbe stata quella di essere intervenuta mentre i ragazzi stavano parlando tra loro con toni alti e con un linguaggio scurrile. Gli uomini dell’Arma hanno così fermato e denunciato la baby gang per lesioni personali: sono 9 i minorenni fermati con diverse accuse, da aggressione, a possesso di droga, armi e abuso di alcol.

I fermi sono arrivati tra ottobre e dicembre quando i Carabinieri hanno passato al setaccio il centro commerciale torinese, da tempo luogo di ritrovo di gruppi di bulli che terrorizzano i passanti e gli avventori dei negozi. Piccoli furti ed episodi di taccheggio si sono poi ripetuti nel tempo, allarmando i commercianti per i comportamenti dei ragazzini.

Oltre ai nove denunciati, i militari avevano già fermato un 17enne in possesso di una pistola scacciacani, senza il tappo rosso e quindi idonea a sparare, e un coltello a serramanico. Inoltre sono state denunciate 4 studentesse di 14 anni per furto aggravato in concorso, dopo essere sorprese a rubare della merce in un negozio del centro.

Altri sette minori sono infine stati segnalati alla Prefettura per aver assunto sostanze stupefacenti: su di loro, il cane antidroga Quark aveva trovato addosso della marijuana.