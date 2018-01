Funerale Alex Ferrari e Luca Bortolaso, il parroco: «Omosessuali? Per me non cambia nulla»

Funerale unico per Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due fidanzati di 21 anni morti martedì in una villetta di montagna a Ferrara di Monte Baldo, in provincia di Verona, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. A celebrare il funerale, venerdì 5 gennaio, nel pomeriggio, nella chiesa di San Giovanni Battista ad Arzignano, in provincia di Vicenza, don Roberto Castegnaro. Per il parroco, che si tratti di una coppia gay non è un problema: «Omosessuali? Per me non cambia nulla».

E non è sempre così, vista l’insensibilità dimostrata da molti uomini di chiesa in passato nei confronti degli omosessuali. Le parole di don Castegnaro, riportate dalla Repubblica, sono invece eloquenti: «Vivremo la triste giornata come il saluto a due ragazzi giovani morti in montagna. Non ho conosciuto Luca e Alex, sono qui da poco e ho cinque parrocchie da gestire. Ho accettato di tenere la funzione e solo dopo ho saputo che si trattasse di una coppia omosessuale, ma per me non cambia nulla. Ripeto, è il dramma di due esistenze spezzate troppo presto e dovrò impegnarmi per diffondere il messaggio di fede in un momento così tragico».

Anche il cantante Marco Carta ha voluto ricordare in un post su Facebook l’amico Luca.