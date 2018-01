Bimbo morto Ancona, sospetto omicidio: interrogato il padre

Un bambino di cinque anni è stato trovato morto nella sua casa di Cupramontana, piccolo comune in provincia di Ancona. Si sospetta un omicidio, e per questo è stato interrogato il padre.

È successo giovedì pomeriggio. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il bimbo potrebbe essere stato strozzato a mani nude all’interno dell’auto del padre, fuori dalla casa di via Bonanni. Poi sarebbe stato riportato in casa dove, al momento della tragedia, erano presenti il padre, un 25enne macedone disoccupato e in cura psichiatrica, e la madre, una 24enne incinta.

A quel punto sono stati chiamati i soccorsi. Inutili i tentativi di rianimazione, il piccolo è deceduto dopo mezzora dall’arrivo della Croce Verde.

A fare sospettare un omicidio sono stati i segni sul collo, trovati dal medico legale in attesa comunque dell’autopsia.

Sospettato il padre, interrogato degli inquirenti. La madre, sotto choc, è stata ricoverata all’ospedale di Jesi.