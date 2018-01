Fattorino Sda aggredito e ucciso da tre cani corsi mentre consegna un pacco

Un fattorino Sda è stato sbranato da tre cani mentre consegnava un pacco ed è morto. È successo a Portopalo di Capo Passero, provincia di Siracusa. Agatino Zuccaro, 55 anni di Catania, la vittima.

In base alle ricostruzioni, l’uomo si era recato nei pressi di un agriturismo in contrada Pagliarello, a bordo del camioncino della ditta Sda, per consegnare un pacco. Una volta messo piede nella proprietà privata, non ha nemmeno avuto il tempo di citofonare che è stato aggredito da tre cani corsi.

L’uomo, che ha tentato la fuga, è stato trovato poi senza vita accanto al furgone, riverso per terra, con numerose ferite alle braccia e alle gambe. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore scatenato dall’aggressione dei cani. Si aspettano i risultati dell’autopsia per chiarirlo. Il proprietario dell’agriturismo è indagato per omicidio colposo, un atto dovuto, spiegano dalla procura, mentre i cani sono stati portati in un canile.