Meteo, previsioni per il weekend della Befana

Neve sulle Alpi, pioggia e freddo: le previsioni meteo per il weekend della Befana sono chiare. La prima settimana del 2018 si preannuncia all’insegna della variabilità meteorologica. Dopo la prima perturbazione che ha toccato l’Italia nel giorno di Capodanno ne seguiranno altre quattro entro il prossimo weekend. La perturbazione numero 2 è attesa per martedì al Centro-sud, mentre tra mercoledì e giovedì le perturbazioni numero 3 e 4 interesseranno in particolar modo le zone alpine e quelle più settentrionali del Nord. Dopo è attesa la perturbazione numero 5, che gli esperti dicono essere molto più intensa delle precedenti.

Sull'Italia il meteo nel weekend dell'Epifania sarà il seguente: gli effetti più rilevanti in termini di precipitazioni dovrebbero riguardare prima le regioni settentrionali e poi anche quelle centrali (nella giornata di domenica).

Previsioni Meteo per oggi

Gli esperti del Centro Epson Meteo ritengono che oggi al Nord, su Toscana e Sardegna il tempo è abbastanza soleggiato. Dalla sera si avrà una tendenza a un nuovo peggioramento sulle Alpi, con le prime nevicate nel settore occidentale. Nel resto del Paese il cielo passerà da nuvoloso a coperto con precipitazioni sparse, più diffuse e localmente intense al Sud, dove potranno assumere carattere temporalesco.

Quota neve in Appennino dai 900 metri del settore centrale fino ai 1300 metri di quello più meridionale. Nel pomeriggio tendenza a miglioramento nelle regioni centrali a partire dal settore tirrenico. Temperature: massime in calo sull’Adriatico al Sud e nelle Alpi, in rialzo in Val Padana. Attenzione ai venti nord-occidentali, fino a burrascosi attorno alle Isole e sul basso mar Tirreno, con raffiche attorno a 100 km/h; Fohn nelle vallate alpine e al Nord-ovest.

Previsioni Meteo per domani

Le previsioni meteo per domani: ovunque cielo irregolarmente nuvoloso. Non mancheranno le schiarite, più ampie nella prima parte del giorno sulle regioni meridionali. Nuove precipitazioni nevose sono attese nel settore alpino e prealpino, in qualche caso anche copiose, a quote molto variabili, localmente fino al fondovalle sul settore orientale. Qualche pioggia nel pomeriggio su zone interne di Toscana, Umbria Campania e Calabria tirrenica. In serata e nella notte anche su Romagna, Marche e Umbria e Salento. Temperature: in calo le minime, massime in calo in Pianura Padana e in Toscana, stazionarie o in lieve rialzo nelle altre regioni. In sensibile aumento in Romagna e Marche per venti da Sud-ovest. Venti occidentali, forti su mari di ponente e Sardegna.

Previsioni Meteo per la Befana

Ed ecco la tendenza per i prossimi giorni, con le previsioni Meteo per la Befana secondo gli esperti del Centro Epson Meteo. Giovedì si addossa alle Alpi una nuova perturbazione con neve sulle Alpi e piogge sulle alte pianure del Nord. Venti occidentali ancora intensi e deboli piogge su Toscana e basso Tirreno. Temperature minime in notevole rialzo. A seguire giungerà la perturbazione numero 5, molto più intensa delle precedenti, attesa sul nostro Paese nel weekend dell’Epifania: gli effetti più rilevanti in termini di precipitazioni dovrebbero riguardare prima le regioni settentrionali e poi anche quelle centrali (nella giornata di domenica). L’aria temperata oceanica che accompagna questi sistemi perturbati manterrà le temperature spesso al di sopra della norma: a medio-lungo termine, infatti, non si intravede ancora per l’Italia l’arrivo di ondate di freddo, né di nevicate fino a quote basse o di pianura.