Rissa per i pandori in offerta in un supermercato di Palermo

Il filmato che vedete scorrere qui sopra è stato ripreso da un monitor collegato ad una telecamera della videosorveglianza interna di un supermercato di Palermo. Le immagini del video, girato durante il periodo di Natale, parlano chiaro: mostrano l’assalto ai pandori in offerta da parte della clientela del negozio. Il video che ritrae la ressa per i pandori con il prezzo ribassato è stato pubblicato da un dipendente e ha fatto in poco tempo il giro del web, scatenando i commenti del popolo dei social.

Il video mostra i clienti del supermercato Eurospin che assaltano letteralmente l’allestimento di pandori in offerta, e in pochissimo tempo restano solo gli scaffali di cartone vuoti.

La ressa di persone che sgomitano per accaparrarsi l’ultimo pandoro termina in meno di due minuti: c’è chi prende pandori in offerta a due mani, chi scaglia i cartoni vuoti sopra le teste degli altri clienti, chi si infila tra le gambe della gente per prendere qualche confezione di pandoro rimasta in basso… Alla fine i dolci tipici del Natale sono stati venduti tutti in un tempo da record!