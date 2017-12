Torta alla crema, funghi e pesce non freschi: Natale al pronto soccorso per alcune famiglie vicentine

Natale al Pronto Soccorso per una famiglia di Vicenza finita in ospedale per intossicazione alimentare dopo aver mangiato una torta alla crema preparata da una parente. Secondo quanto racconta il Giornale di Vicenza, padre, madre e due figli si sono sentiti male dopo il pranzo di Natale, concluso con un dessert di pasta sfoglia e crema dono di una familiare, recandosi al Pronto Soccorso per mal di stomaco, vomito e diarrea. A provocare l’intossicazione probabilmente le uova che non erano ben conservate se non addirittura avariate: per loro la prognosi è di pochi giorni.

In città si sono poi avuti altri episodi di intossicazione alimentare sotto le feste. Una coppia nigeriana è dovuta ricorrere alle cure mediche in ospedale con gli stessi sintomi, dopo aver mangiato del pesce che poteva essere non fresco o conservato male. Stessa brutta situazione per un gruppo di vicentini che sono correre al Pronto Soccorso dopo una serie di malori post digestione: la causa questa volta dei funghi, raccolti in estate, congelati al momenti, poi scongelati e ricongelati più volte.